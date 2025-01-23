Типухин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Типухин Карп
Мать: Типухина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Типухина Александра
Рождение ребёнка
30.07.1958
Дочь: Григорьева (Типухина) Любовь
Мать ребёнка: Типухина Александра
Рождение ребёнка
1959
Сын: Типухин Владимир
Мать ребёнка: Типухина Александра
Рождение ребёнка
25.03.1963
Дочь: Сушкевич (Типухина) Наталья
Мать ребёнка: Типухина Александра
Смерть
1969