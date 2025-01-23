Типухин Тимофей 1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухин Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Типухин Карп

Мать: Типухина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Типухина Александра

Рождение ребёнка
30.07.1958

Дочь: Григорьева (Типухина) Любовь

Мать ребёнка: Типухина Александра

Рождение ребёнка
1959

Сын: Типухин Владимир

Мать ребёнка: Типухина Александра

Рождение ребёнка
25.03.1963

Дочь: Сушкевич (Типухина) Наталья

Мать ребёнка: Типухина Александра

Смерть
1969

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