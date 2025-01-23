Типухина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Типухин Карп
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Типухина) Федосья
Отец ребёнка: Типухин Карп
Рождение ребёнка
1932
Сын: Типухин Тимофей
Отец ребёнка: Типухин Карп
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Типухина) Августина
Отец ребёнка: Типухин Карп
Рождение ребёнка
05.12.1946
Сын: Типухин Иннокентий
Отец ребёнка: Типухин Карп
с. Шараган, Усть-Удинский район, Иркутской области
Рождение ребёнка
18.04.1953
Сын: Типухин Егор
Отец ребёнка: Типухин Карп
Смерть
После 1953