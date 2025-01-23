Типухина Пелагея Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1901 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Типухин Карп

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Типухина) Федосья

Отец ребёнка: Типухин Карп

Рождение ребёнка
1932

Сын: Типухин Тимофей

Отец ребёнка: Типухин Карп

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Типухина) Августина

Отец ребёнка: Типухин Карп

Рождение ребёнка
05.12.1946

Сын: Типухин Иннокентий

Отец ребёнка: Типухин Карп

с. Шараган, Усть-Удинский район, Иркутской области
Рождение ребёнка
18.04.1953

Сын: Типухин Егор

Отец ребёнка: Типухин Карп

Смерть
После 1953

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