Типухин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1953
Отец: Типухин Карп
Мать: Типухина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Типухина Любовь
Рождение ребёнка
02.10.1974
Сын: Типухин Андрей
Мать ребёнка: Типухина Любовь
Рождение ребёнка
01.04.1976
Сын: Типухин Виктор
Мать ребёнка: Типухина Любовь
Рождение ребёнка
25.05.1977
Сын: Типухин Николай
Мать ребёнка: Типухина Любовь
Рождение ребёнка
30.07.1983
Дочь: (Типухина) Алена
Мать ребёнка: Типухина Любовь