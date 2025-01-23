Типухин Егор 18.04.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1953

Отец: Типухин Карп

Мать: Типухина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Типухина Любовь

Рождение ребёнка
02.10.1974

Сын: Типухин Андрей

Мать ребёнка: Типухина Любовь

Рождение ребёнка
01.04.1976

Сын: Типухин Виктор

Мать ребёнка: Типухина Любовь

Рождение ребёнка
25.05.1977

Сын: Типухин Николай

Мать ребёнка: Типухина Любовь

Рождение ребёнка
30.07.1983

Дочь: (Типухина) Алена

Мать ребёнка: Типухина Любовь

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