Наугольникова (Беляева) Евгения Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наугольникова (Беляева) Евгения Львовна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

30.01.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1835

Муж: Наугольников Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Некрасова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Наугольников Андрей Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1839

Дочь: Шатова Августа Андреевна

Отец ребёнка: Наугольников Андрей Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1840

Сын: Наугольников Максим Андреевич

Отец ребёнка: Наугольников Андрей Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1853

Дочь: Милорадова Мария Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.01.1886
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: простуда
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