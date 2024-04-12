Наугольникова (Беляева) Евгения Львовна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти30.01.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
30.01.1835
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Некрасова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Наугольников Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
03.11.1839
Дочь: Шатова Августа Андреевна
Отец ребёнка: Наугольников Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
03.08.1840
Сын: Наугольников Максим Андреевич
Отец ребёнка: Наугольников Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
28.04.1853
Дочь: Милорадова Мария Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.01.1886
Причина смерти: простуда