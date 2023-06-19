Наугольников Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
30.01.1835
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Некрасова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Наугольникова Евгения Львовна
Рождение ребёнка
03.11.1839
Дочь: Шатова Августа Андреевна
Мать ребёнка: Наугольникова Евгения Львовна
Рождение ребёнка
03.08.1840
Сын: Наугольников Максим Андреевич
Мать ребёнка: Наугольникова Евгения Львовна
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1845
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1886