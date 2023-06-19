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Наугольников Андрей Сергеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Наугольников Сергей Никитич

Мать: Наугольникова Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1835

Жена: Наугольникова Евгения Львовна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Некрасова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Наугольникова Евгения Львовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1839

Дочь: Шатова Августа Андреевна

Мать ребёнка: Наугольникова Евгения Львовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1840

Сын: Наугольников Максим Андреевич

Мать ребёнка: Наугольникова Евгения Львовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1845
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1886
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область