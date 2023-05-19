Наугольникова (-) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти22.12.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Наугольников Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лопнева Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Наугольников Яков Сергеевич
Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич
Рождение ребёнка
01.06.1829
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1830
Рождение ребёнка
10.04.1832
Сын: Наугольников Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич
Рождение ребёнка
28.12.1833
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич
Рождение ребёнка
23.10.1835
Сын: Наугольников Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Августина Сергеевна
Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваулина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.12.1839
Причина смерти: горячкою