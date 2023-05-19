Наугольникова (-) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаугольникова (-) Анна Михайловна

Наугольникова (-) Анна Михайловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

22.12.1839

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Наугольников Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лопнева Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Наугольников Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1829

Сын: Наугольников Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1830

Сын: Наугольников Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1832

Сын: Наугольников Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1833

Сын: Наугольников Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Рождение ребёнка
23.10.1835

Сын: Наугольников Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Августина Сергеевна

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваулина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Наугольников Сергей Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наугольников Сергей Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.12.1839
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: горячкою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close