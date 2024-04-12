Лопнева (Наугольникова) Марья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
06.11.1838
Рождение ребёнка
03.09.1839
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1842
Сын: Лопнев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1844
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Обухова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1854
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
29.02.1856
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1856
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область