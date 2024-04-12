Лопнева (Наугольникова) Марья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Наугольникова) Марья Сергеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Наугольников Сергей Никитич

Мать: Наугольникова Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1838

Муж: Лопнев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1839

Сын: Лопнев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1842

Сын: Лопнев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1844

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Обухова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1854

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.02.1856

Сын: Лопнев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1856

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
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