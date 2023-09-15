Наугольников Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти21.07.1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Наугольников Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна
Дочь: Лопнева Марья Сергеевна
Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна
Сын: Наугольников Яков Сергеевич
Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна
Сын: Наугольников Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна
Сын: Наугольников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна
Дочь: Августина Сергеевна
Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна
Дочь: Ваулина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна