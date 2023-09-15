Наугольников Сергей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаугольников Сергей Никитич

Наугольников Сергей Никитич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

21.07.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Наугольников Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лопнева Марья Сергеевна

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Наугольников Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1829

Сын: Наугольников Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1830

Сын: Наугольников Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1832

Сын: Наугольников Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1833

Сын: Наугольников Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
23.10.1835

Сын: Наугольников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Августина Сергеевна

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваулина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Наугольникова Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наугольникова Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.07.1851
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: простуда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close