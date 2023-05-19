Некрасова (Наугольникова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Наугольникова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Наугольников Андрей Сергеевич

Мать: Наугольникова Евгения Львовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1851

Муж: Некрасов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
27.09.1852

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1853

Сын: Некрасов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1854

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1856

Сын: Некрасов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1858

Сын: Некрасов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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