Некрасова (Наугольникова) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
09.11.1851
Рождение ребёнка
27.09.1852
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1853
Сын: Некрасов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.12.1854
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.03.1856
Сын: Некрасов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.10.1858
Отец ребёнка: Некрасов Василий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно