Милорадова (Наугольникова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадова (Наугольникова) Мария Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1853

Отец: не указан

Мать: Наугольникова Евгения Львовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.01.1885

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Милорадов Александр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милорадов Александр Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно