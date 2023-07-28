Милорадова (Наугольникова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1853
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.01.1885
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Милорадов Александр Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно