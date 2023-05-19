Милорадов Александр Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадов Александр Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1885

Дочь: Ксения Александровна

Мать ребёнка: Милорадова Мария Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милорадова Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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