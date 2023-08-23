Семенов Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
24.04.1952
Сын: Семенов Олег Юрьевич
Мать ребёнка: Семенова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
11.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Нина Сергеевна
Смерть
1982