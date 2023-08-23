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Семенов Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Семенов Василий Иванович

Мать: Семенова Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.04.1952

Сын: Семенов Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Семенова Нина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Нина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Нина Сергеевна

Смерть
1982
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