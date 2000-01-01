Семенова (Иванова?) Ефросинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Иванова?) Ефросинья Дмитриевна

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Место рождения

Псковская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: ?

Псковская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1907

Дочь: Гебель Александра Васильевна

Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Портниха
Смерть
1960
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