Семенова (Иванова?) Ефросинья Дмитриевна
Место рожденияПсковская губерния
Дата рождения1882
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: ?
Псковская губерния
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1907
Дочь: Гебель Александра Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Портниха
Смерть
1960