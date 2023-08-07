Семенов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Зажогина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Трещина Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
10.12.1947
Сын: Семенов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Трещина Ирина Евгеньевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трещина Ирина Евгеньевна
Смерть
1987