Семенов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Василий Иванович

Мать: Семенова Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Зажогина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Трещина Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
10.12.1947

Сын: Семенов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Трещина Ирина Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трещина Ирина Евгеньевна

Смерть
1987
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