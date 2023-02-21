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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1870

Дочь: Корнеева Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Семенова Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Псковская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гротке Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самарина Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

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