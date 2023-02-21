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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1870
Дочь: Корнеева Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Семенова Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Псковская губерния
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гротке Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самарина Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан