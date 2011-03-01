Семенова (Власова) Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1928
Дата смерти?.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1928
Рождение ребёнка
24.04.1952
Сын: Семенов Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Семенов Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Юрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.2011