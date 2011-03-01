Семенова (Власова) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Власова) Нина Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.03.1928

Дата смерти

?.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.04.1952

Сын: Семенов Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Семенов Юрий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Юрий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Юрий Васильевич

Смерть
?.03.2011
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