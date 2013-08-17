Семенов Олег Юрьевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1952
Дата смерти17.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1952
Отец: Семенов Юрий Васильевич
Мать: Семенова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
07.09.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иглина Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.2013
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область