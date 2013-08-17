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Семенов Олег Юрьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.04.1952

Дата смерти

17.08.2013

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1952

Отец: Семенов Юрий Васильевич

Мать: Семенова Нина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иглина Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Татьяна Михайловна

Смерть
17.08.2013
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
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