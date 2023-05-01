Поляков Трофим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Иван Пахомов
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 37
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Полякова Василиса Трофимовна
Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Пелагия Трофимовна
Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Полякова Дария Трофимовна
Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Лисина Наталия Трофимовна
Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Торопова Анисия Трофимовна
Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно