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Поляков Трофим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Иван Пахомов

Мать: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 37
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Полякова Василиса Трофимовна

Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Пелагия Трофимовна

Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Поляков Борис Трофимович

Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Полякова Дария Трофимовна

Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Лисина Наталия Трофимовна

Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Торопова Анисия Трофимовна

Мать ребёнка: Полякова Зиновия Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Зиновия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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