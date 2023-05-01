Зиновия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Василиса Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Пелагия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Борис Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Дария Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Иванович
ГАСО, фонд 67, оп1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Наталия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Иванович
Смерть
Неизвестно