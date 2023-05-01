Зиновия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Василиса Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Пелагия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Борис Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Дария Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Наталия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
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