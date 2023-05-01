Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Иванов Яким Иванович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 , лист 37
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 37
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 37
Смерть
Неизвестно