Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Иванов Яким Иванович

Мать ребёнка: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 , лист 37
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Иванов Трофим Иванович

Мать ребёнка: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 37
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Иванов Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 37
Смерть
Неизвестно
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