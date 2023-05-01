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Поляков Яким Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Иван Пахомов

Мать: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 , лист 37
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Поляков Ермолай Якимович

Мать ребёнка: Полякова Дарья Федорова

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Конюхова Парасковья Якимовна

Мать ребёнка: Полякова Дарья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Дарья Федорова

Смерть
1793
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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