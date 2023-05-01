Поляков Яким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Иван Пахомов
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 , лист 37
Рождение ребёнка
Около 1732
Мать ребёнка: Полякова Дарья Федорова
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Конюхова Парасковья Якимовна
Мать ребёнка: Полякова Дарья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Дарья Федорова
Смерть
1793