Конюхова Парасковья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конюхова Парасковья Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Конюхова Анна Дементьевна

Отец ребёнка: Конюхов Дементий Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Конюхов Никандр Дементьевич

Отец ребёнка: Конюхов Дементий Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конюхов Дементий Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
Неизвестно