Конюхова Парасковья Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Конюхова Анна Дементьевна
Отец ребёнка: Конюхов Дементий Сергеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Конюхов Никандр Дементьевич
Отец ребёнка: Конюхов Дементий Сергеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
Неизвестно