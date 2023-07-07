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Конюхов Дементий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Конюхов Сергей Савельевич

Мать: Конюхова Акилина Тимофеевна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Конюхова Анна Дементьевна

Мать ребёнка: Конюхова Парасковья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Конюхов Никандр Дементьевич

Мать ребёнка: Конюхова Парасковья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конюхова Парасковья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
Неизвестно
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