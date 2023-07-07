Конюхов Дементий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Конюхова Анна Дементьевна
Мать ребёнка: Конюхова Парасковья Якимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Конюхов Никандр Дементьевич
Мать ребёнка: Конюхова Парасковья Якимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
Неизвестно