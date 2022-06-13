Колеганов Василий Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колеганов Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колеганова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колеганов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колеганов Владимир
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Смерть
Неизвестно