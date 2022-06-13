Колеганов Василий Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колеганов Василий Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колеганов Ксенофонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колеганова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеганов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеганов Владимир

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Смерть
Неизвестно

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