Колеганов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колеганов Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колеганов Василий Ксенофонтович

Мать: Вера

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