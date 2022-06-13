Колеганов Ксенофонт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колеганов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колеганова Анастасия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колеганов Василий Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1932
Сын: Колеганов Федор Ксенофонтович
Мать ребёнка: Агрофена
Смерть
Неизвестно