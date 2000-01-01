Колеганова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолеганова Наталья Васильевна

Колеганова Наталья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Колеганов Василий Ксенофонтович

Мать: Вера

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close