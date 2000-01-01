Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка

Дочь: Колеганова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Колеганов Василий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеганов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Колеганов Василий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеганов Владимир

Отец ребёнка: Колеганов Василий Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колеганов Василий Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
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