Меньщикова Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Меньщикова) Полухерия
Отец ребёнка: Меньщиков Самойло
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньщиков Самойло
Рождение ребёнка
1818
Сын: Меньщиков Антон
Отец ребёнка: Меньщиков Самойло
Рождение ребёнка
1819
Сын: Меньщиков Василий
Отец ребёнка: Меньщиков Самойло
Рождение ребёнка
1820
Сын: Меньщиков Яков
Отец ребёнка: Меньщиков Самойло
Рождение ребёнка
1824
Сын: Меньщиков Спиридон
Отец ребёнка: Меньщиков Самойло
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Корягина (Меньщикова) Павла
Отец ребёнка: Меньщиков Самойло
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Меньщиков) Татьяна
Отец ребёнка: Меньщиков Самойло
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Широкова (Меньщикова) Матрена
Отец ребёнка: Меньщиков Самойло
Смерть
Неизвестно