Меньщикова Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Анна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Меньщикова) Полухерия

Отец ребёнка: Меньщиков Самойло

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Самойло

Рождение ребёнка
1818

Сын: Меньщиков Антон

Отец ребёнка: Меньщиков Самойло

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Меньщиков Василий

Отец ребёнка: Меньщиков Самойло

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Меньщиков Яков

Отец ребёнка: Меньщиков Самойло

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Меньщиков Спиридон

Отец ребёнка: Меньщиков Самойло

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Корягина (Меньщикова) Павла

Отец ребёнка: Меньщиков Самойло

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Меньщиков) Татьяна

Отец ребёнка: Меньщиков Самойло

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Широкова (Меньщикова) Матрена

Отец ребёнка: Меньщиков Самойло

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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