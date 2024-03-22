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Меньщиков Яков

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Меньщиков Самойло

Мать: Меньщикова Анна Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1840

Жена: Меньщикова Анна Яковлевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Меньщиков Феофан

Мать ребёнка: Меньщикова Анна Яковлевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Меньщикова Анна Яковлевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Меньщиков Александр

Мать ребёнка: Меньщикова Анна Яковлевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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