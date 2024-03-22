Меньщиков Яков
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Меньщиков Самойло
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
1841
Сын: Меньщиков Феофан
Мать ребёнка: Меньщикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Меньщикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Меньщиков Александр
Мать ребёнка: Меньщикова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно