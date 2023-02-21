Меньщикова (Петухова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1840
Муж: Меньщиков Яков
Рождение ребёнка
1841
Сын: Меньщиков Феофан
Отец ребёнка: Меньщиков Яков
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Меньщиков Яков
Рождение ребёнка
1857
Сын: Меньщиков Александр
Отец ребёнка: Меньщиков Яков
Смерть
Неизвестно