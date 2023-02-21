Меньщикова (Петухова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньщикова (Петухова) Анна Яковлевна

Меньщикова (Петухова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1840

Муж: Меньщиков Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Меньщиков Феофан

Отец ребёнка: Меньщиков Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Меньщиков Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Меньщиков Александр

Отец ребёнка: Меньщиков Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close