Меньщиков Самойло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщиков Самойло

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Меньщиков Филипп

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Меньщикова) Полухерия

Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньщикова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Меньщиков Антон

Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Меньщиков Василий

Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Меньщиков Яков

Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Меньщиков Спиридон

Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Корягина (Меньщикова) Павла

Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Меньщиков) Татьяна

Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Широкова (Меньщикова) Матрена

Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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