Меньщиков Самойло
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Меньщиков Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Меньщикова) Полухерия
Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Меньщиков Антон
Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Меньщиков Василий
Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Меньщиков Яков
Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Меньщиков Спиридон
Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Корягина (Меньщикова) Павла
Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Меньщиков) Татьяна
Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Широкова (Меньщикова) Матрена
Мать ребёнка: Меньщикова Анна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно