Меньщиков Василий
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Меньщиков Самойло
Бракосочетание
1838
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Меньщикова) Анастасия
Мать ребёнка: Меньщикова (Мумрина (Мымрина)) Пелагея Евсеевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Меньщиков Григорий
Мать ребёнка: Меньщикова (Мумрина (Мымрина)) Пелагея Евсеевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Меньщиков Андрей
Мать ребёнка: Меньщикова (Мумрина (Мымрина)) Пелагея Евсеевна
Смерть
Неизвестно