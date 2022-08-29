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Меньщиков Василий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Меньщиков Самойло

Мать: Меньщикова Анна Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1838

Жена: Меньщикова (Мумрина (Мымрина)) Пелагея Евсеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Меньщикова) Анастасия

Мать ребёнка: Меньщикова (Мумрина (Мымрина)) Пелагея Евсеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Меньщиков Григорий

Мать ребёнка: Меньщикова (Мумрина (Мымрина)) Пелагея Евсеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Меньщиков Андрей

Мать ребёнка: Меньщикова (Мумрина (Мымрина)) Пелагея Евсеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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