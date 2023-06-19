Меньщикова (Мумрина (Мымрина)) Пелагея Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1838
Муж: Меньщиков Василий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Меньщиков Василий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Меньщиков Григорий
Отец ребёнка: Меньщиков Василий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Меньщиков Андрей
Отец ребёнка: Меньщиков Василий
Смерть
Неизвестно