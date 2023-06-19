Меньщикова (Мумрина (Мымрина)) Пелагея Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Мумрина (Мымрина)) Пелагея Евсеевна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1838

Муж: Меньщиков Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Меньщиков Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Меньщиков Григорий

Отец ребёнка: Меньщиков Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Меньщиков Андрей

Отец ребёнка: Меньщиков Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно