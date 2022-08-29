Меньщиков Антон
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Меньщиков Самойло
Бракосочетание
1836
Рождение ребёнка
1838
Сын: Меньщиков Никон
Мать ребёнка: Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Меньщикова) Евдокия
Мать ребёнка: Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Меньщикова) Ульяна
Мать ребёнка: Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Меньщиков Игнатий
Мать ребёнка: Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна
Смерть
1907