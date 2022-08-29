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Меньщиков Антон

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1818

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Меньщиков Самойло

Мать: Меньщикова Анна Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1836

Жена: Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Меньщиков Никон

Мать ребёнка: Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Меньщикова) Евдокия

Мать ребёнка: Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Меньщикова) Ульяна

Мать ребёнка: Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Меньщиков Игнатий

Мать ребёнка: Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1907
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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