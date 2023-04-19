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Барышева Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Близнеков Григорий

Мать: Близнекова Хххх

Рождение ребёнка
04.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышев Афанасий Антипович

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
03.02.1945

Сын: Барышев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Барышев Афанасий Антипович

Рождение ребёнка
06.10.1950

Дочь: Близнекова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Ворокосов Михаил

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Афанасий Антипович

Смерть
?.01.1968
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
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