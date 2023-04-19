Барышева Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1968
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Близнеков Григорий
Мать: Близнекова Хххх
Рождение ребёнка
04.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышев Афанасий Антипович
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
03.02.1945
Отец ребёнка: Барышев Афанасий Антипович
Рождение ребёнка
06.10.1950
Дочь: Близнекова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Ворокосов Михаил
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1968
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край