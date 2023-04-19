Барышев Афанасий Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышев Афанасий Антипович

Барышев Афанасий Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барышев Антип Кондратьевич

Мать: Барышева Евдинья Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышева Мария Григорьевна

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
03.02.1945

Сын: Барышев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Барышева Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close