Барышев Афанасий Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышева Мария Григорьевна
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
03.02.1945
Мать ребёнка: Барышева Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно