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Барышев Иван Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1945

Дата смерти

07.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1945

Отец: Барышев Афанасий Антипович

Мать: Барышева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
06.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышева Анна Ивановна

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
24.12.1971

Сын: Барышев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Барышева Анна Ивановна

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
28.02.1976

Сын: Барышев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Барышева Анна Ивановна

Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева Анна Ивановна

Обрезание
Неизвестно
Смерть
07.12.2008
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Похороны
09.12.2008
На Ново- Михайловском кладбище
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