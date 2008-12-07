Барышев Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1945
Дата смерти07.12.2008
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1945
Рождение ребёнка
06.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышева Анна Ивановна
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
24.12.1971
Сын: Барышев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Барышева Анна Ивановна
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
28.02.1976
Мать ребёнка: Барышева Анна Ивановна
Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барышева Анна Ивановна
Обрезание
Неизвестно
Смерть
07.12.2008
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Похороны
09.12.2008
На Ново- Михайловском кладбище