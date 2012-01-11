Барышева (Аулова) Анна Ивановна
Место рожденияС. Первомайск Павловский район Алтайский край
Дата рождения04.01.1949
Дата смерти11.01.2012
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1949
Отец: скрыто настройками приватности
С. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
06.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышев Иван Афанасьевич
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
24.12.1970
Сын: Барышев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Барышев Иван Афанасьевич
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
28.02.1976
Отец ребёнка: Барышев Иван Афанасьевич
Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.2012
Похороны
14.01.2012
Село Верх- Кучук Шелаболинский район Алтайский край