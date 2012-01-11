Барышева (Аулова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышева (Аулова) Анна Ивановна

Барышева (Аулова) Анна Ивановна

Место рождения

С. Первомайск Павловский район Алтайский край

Дата рождения

04.01.1949

Дата смерти

11.01.2012

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1928 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.
1976 г.р.

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аулова Александра Сергеевна

С. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
06.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышев Иван Афанасьевич

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
24.12.1970

Сын: Барышев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Барышев Иван Афанасьевич

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
28.02.1976

Сын: Барышев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Барышев Иван Афанасьевич

Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Иван Афанасьевич

Смерть
11.01.2012
Похороны
14.01.2012
Село Верх- Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close