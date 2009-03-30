Аулова (Кузнецова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАулова (Кузнецова) Александра Сергеевна

Аулова (Кузнецова) Александра Сергеевна

Место рождения

п. Первомайск Павловский район Алтайский край

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

30.03.2009

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: Кузнецов Сергей Гаврилович

Мать: скрыто настройками приватности

п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
04.01.1949

Дочь: Барышева Анна Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

С. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
27.08.1950

Сын: Аулов Владимир Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1952

Сын: Аулов Алексей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
07.12.1954

Сын: Аулов Виктор Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
10.02.1957

Сын: Аулов Сергей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Село Верх-Кучук Шелаболихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
19.05.1959

Сын: Аулов Николай Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.03.2009
Село Верх-Кучук Шелаболинский района Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close