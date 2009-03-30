Аулова (Кузнецова) Александра Сергеевна
Место рожденияп. Первомайск Павловский район Алтайский край
Дата рождения01.05.1928
Дата смерти30.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928
Отец: Кузнецов Сергей Гаврилович
Мать: скрыто настройками приватности
п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
04.01.1949
Дочь: Барышева Анна Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
С. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
27.08.1950
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1952
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
07.12.1954
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
10.02.1957
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Шелаболихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
19.05.1959
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.03.2009
Село Верх-Кучук Шелаболинский района Алтайский край