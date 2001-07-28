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Близнекова Зоя Михайловна

Место рождения

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край

Дата рождения

06.10.1950

Дата смерти

28.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1950

Отец: Ворокосов Михаил

Мать: Барышева Мария Григорьевна

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
01.04.1970

Сын: Ломаев Олег Викторович

Отец ребёнка: Ломаев Виктор

Село Макарово Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
21.02.1975

Дочь: Пипенина Оксана Станиславовна

Отец ребёнка: не указан

Село Шахи Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1980

Дочь: Пипенина Юлия Станиславна

Отец ребёнка: не указан

Село Шахи Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
18.09.1983

Дочь: Долгова Надежда Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.10.1985

Дочь: Долгова Александра Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломаев Виктор

Смерть
28.07.2001
Село Кучук Павловский район Алтайский край
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