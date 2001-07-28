Близнекова Зоя Михайловна
Место рожденияСело Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Дата рождения06.10.1950
Дата смерти28.07.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1950
Отец: Ворокосов Михаил
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
01.04.1970
Отец ребёнка: Ломаев Виктор
Село Макарово Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
21.02.1975
Дочь: Пипенина Оксана Станиславовна
Отец ребёнка: не указан
Село Шахи Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1980
Дочь: Пипенина Юлия Станиславна
Отец ребёнка: не указан
Село Шахи Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
18.09.1983
Дочь: Долгова Надежда Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.10.1985
Дочь: Долгова Александра Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ломаев Виктор
Смерть
28.07.2001
Село Кучук Павловский район Алтайский край