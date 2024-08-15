Кононова (Перепелкова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1945
Сын: Кононов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Кононов Михаил Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно