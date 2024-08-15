Кононова (Перепелкова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Перепелкова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
02.11.1945

Сын: Кононов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Кононов Михаил Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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