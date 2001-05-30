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Кононов Владимир Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.11.1945

Дата смерти

30.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1945

Отец: Кононов Михаил Николаевич

Мать: Кононова (Перепелкова) Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадетова (Кононова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Кононова Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
24.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Тамара Николаевна

Краснознаменский, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
30.05.2001
Москва, город федерального значения Москва

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