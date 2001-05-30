Кононов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.11.1945
Дата смерти30.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадетова (Кононова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Кононова Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Тамара Николаевна
Краснознаменский, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
30.05.2001