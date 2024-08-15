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Кононов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1905

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова (Перепелкова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1945

Сын: Кононов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Кононова (Перепелкова) Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1981

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