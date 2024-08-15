Кононов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1905
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1945
Сын: Кононов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Кононова (Перепелкова) Александра Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1981