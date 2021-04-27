Вселюбская Хана Хоновна
Место рожденияМинск
Дата рождения01.06.1899
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1899
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Вселюбская Лия Рувимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1927
Дочь: Шалавина Искра Федоровна
Отец ребёнка: Шалавин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Никитина (Шалавина) Светлана Федоровна
Отец ребёнка: Шалавин Федор Иванович
Смерть
1973