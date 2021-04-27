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Вселюбская Хана Хоновна

Место рождения

Минск

Дата рождения

01.06.1899

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1899

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вселюбская Лия Рувимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалавин Федор Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1927

Дочь: Шалавина Искра Федоровна

Отец ребёнка: Шалавин Федор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Никитина (Шалавина) Светлана Федоровна

Отец ребёнка: Шалавин Федор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1973
Москва, город федерального значения Москва

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