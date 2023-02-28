Никитина (Шалавина) Светлана Федоровна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Шалавин Федор Иванович
Мать: Вселюбская Хана Хоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Игорь Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Игорь Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012