Никитина (Шалавина) Светлана Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Шалавина) Светлана Федоровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1936

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Шалавин Федор Иванович

Мать: Вселюбская Хана Хоновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Игорь Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Игорь Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Игорь Константинович

Смерть
2012
Москва, город федерального значения Москва
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