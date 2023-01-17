Шалавин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалавин Федор Иванович

Шалавин Федор Иванович

avatar

Место рождения

Жилконцы, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: Шалавина Василиса Васильевна

Жилконцы, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1927

Дочь: Шалавина Искра Федоровна

Мать ребёнка: Вселюбская Хана Хоновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Никитина Светлана Федоровна

Мать ребёнка: Вселюбская Хана Хоновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вселюбская Хана Хоновна

Смерть
1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close