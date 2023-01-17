Шалавин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Рождение ребёнка
25.01.1927
Дочь: Шалавина Искра Федоровна
Мать ребёнка: Вселюбская Хана Хоновна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Никитина Светлана Федоровна
Мать ребёнка: Вселюбская Хана Хоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вселюбская Хана Хоновна
Смерть
1940