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Ческидов Харитон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Ческидов Иван Григорьевич

Мать: Ческидова Настасья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ческидова Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Ческидов Павел Харитонович

Мать ребёнка: Ческидова Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ческидова Парасида Харитоновна

Мать ребёнка: Ческидова Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ческидова Федотья Харитоновна

Мать ребёнка: Ческидова Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ческидов Семен Харитонович

Мать ребёнка: Ческидова Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Ческидов Захар Харитонович

Мать ребёнка: Ческидова Елена Филипповна

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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