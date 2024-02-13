Ческидов Харитон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ческидов Павел Харитонович
Мать ребёнка: Ческидова Елена Филипповна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ческидова Парасида Харитоновна
Мать ребёнка: Ческидова Елена Филипповна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ческидова Федотья Харитоновна
Мать ребёнка: Ческидова Елена Филипповна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ческидов Семен Харитонович
Мать ребёнка: Ческидова Елена Филипповна
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Ческидов Захар Харитонович
Мать ребёнка: Ческидова Елена Филипповна
Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно