Ческидова Елена Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ческидов Павел Харитонович
Отец ребёнка: Ческидов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ческидова Парасида Харитоновна
Отец ребёнка: Ческидов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ческидова Федотья Харитоновна
Отец ребёнка: Ческидов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ческидов Семен Харитонович
Отец ребёнка: Ческидов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Ческидов Захар Харитонович
Отец ребёнка: Ческидов Харитон Иванович
Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно