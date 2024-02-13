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Ческидова Елена Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ческидов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Ческидов Павел Харитонович

Отец ребёнка: Ческидов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ческидова Парасида Харитоновна

Отец ребёнка: Ческидов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ческидова Федотья Харитоновна

Отец ребёнка: Ческидов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ческидов Семен Харитонович

Отец ребёнка: Ческидов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Ческидов Захар Харитонович

Отец ребёнка: Ческидов Харитон Иванович

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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