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Ческидов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Ческидов Григорий Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ческидова Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Ческидов Харитон Иванович

Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ческидов Филлип Иванович

Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ческидов Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Ческидов Антин Иванович

Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ческидова Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Ческидов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна

Смерть
Неизвестно

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