Ческидов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Ческидов Григорий Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ческидов Харитон Иванович
Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ческидов Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ческидова Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Ческидова Настасья Петровна
Смерть
Неизвестно